В Краснодарском крае «Искандеры» отработали пуски ракет

Расчеты комплексов «Искандер-М» Южного военного округа (ЮВО) отработали пуски с неподготовленных позиций в Краснодарском крае. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу округа.

Согласно сообщению, военнослужащие совершили марш и оборудовали позиции на полигонах.

Затем подразделения выдвинулись в заданные районы для отработки задач по развертыванию комплексов, а также маскировке и перегрузке ракет.

Отмечается, что после электронных пусков, военнослужащие вывели технику из-под ответного удара условного противника.