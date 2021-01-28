В Кремле рассказали о сроках подписания закона о ратификации соглашения по ДСНВ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал глава государства подпишет закон о ратификации Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сразу после получения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подписание должно состояться незамедлительно.

«Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также добавил, что пока рано говорить о сроках начала предстоящих консультациях по СНВ.

Ранее немецкие власти поприветствовали решение России и США по продлению ДСНВ, который положительно влияет на безопасность в мире.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.