Times: США похитили в Ливии российский «Панцирь-С1»

Соединенные Штаты в июле прошлого года украли в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом информирует британская газета Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ЗРК тогда якобы увезли с поля боя и отправили на авиабазу Рамштайн в Германии.

Согласно изданию, эта операция была проведена из-за беспокойств американской стороны о том, что «Панцирь» может оказаться у контрабандистов оружия и использоваться против гражданских самолетов.

По данным Times, доставил ЗРК в Ливию американский транспортный самолет C-17A Globemaster III. При этом получены эти комплексы были от Объединенных Арабских Эмиратов, которые, в свою очередь, приобрели их у России. Издание утверждает, что в Москве знают о хищении оружия.

Ранее сообщалось, что в Ливии российский «Панцирь-С1» сбил MQ-9 Reaper ВВС США.