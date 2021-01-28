Азербайджан и Армения вновь обменялись пленными

Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией. Он был осуществлен в четверг, 28 января, при помощи российских миротворцев. Об этом «Интерфакс» рассказал командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Он сообщил, что в результате проведенной российскими миротворцами работы самолет ВКС России доставил в Баку одного человека, находившегося в плену. При этом в Ереван были возвращены пять пленных, уведомил Мурадов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

14 декабря 2020 года Азербайджан и Армения также провели обмен пленными.