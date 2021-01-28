Пентагон прокомментировал сообщения о «захвате» российского ЗРК в Ливии

Представитель Пентагона Джессика Макналти заявила, что в Минобороны США в курсе публикации британской газеты The Times о том, что в руках американских военных якобы оказался «захваченный» в Ливии российский ЗРК «Панцирь-С1», передает РИА «Новости».

«Мы в курсе публикации британской Times», — сказала Макналти.

Она прямо не ответила на просьбу агентства подтвердить или опровергнуть данные сообщения.

Представитель Пентагона указала, что Госдеп может предоставить больше данных по поводу политики Белого дома в отношении Ливии.

Как сообщало издание The Times, США в июле 2020 года украли в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, принадлежащий Ливийской национальной армии.