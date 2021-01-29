Politico: Пентагон приостановил рассмотрение ряда назначений Трампа

Американское министерство обороны приостановило рассмотрение ряда последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативный совет, сообщает издание Politico со ссылкой на полученное членами совета письмо.

«Усилия нацелены на то, <...> чтобы определить, были ли назначения политически мотивированными», – пояснил изданию один из подтвердивших подлинность информации источников.

Приостановка рассмотрения предложенных администрацией Трампа кандидатур распространяется только на тех, кто еще не принес присягу или не заполнил необходимые документы, указано в сообщении.

В частности, возможности работать в группах, предоставляющих консультации министру обороны, временно лишены менеджер предвыборной кампании Трампа в 2016 году Кори Левандовски и бывший советник его предвыборного штаба Дэвид Босси, отмечает Politico.

Ранее издание Wall Street Joutnal сообщило, что администрация нового президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам из-за пересмотра ряда сделок, одобренных бывшим президентом Дональдом Трампом.