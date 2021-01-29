Посол России призвал США прекратить спекуляции на тему химического оружия

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американский Госдепартамент прекратить спекуляции на тему якобы продолжения российской стороной реализации военно-химической программы. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

«Обратили внимание на очередные спекуляции американского внешнеполитического ведомства, в связи с чем хотели бы отметить следующее. Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами», – отметил дипломат.

Антонов также напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) документально подтвердила ликвидацию Россией всех запасов боевых отравляющих веществ. При этом сами США остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия, которая до сих пор не выполнила свои обязательства.

«Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны», – заключил посол.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин внес изменения в закон о химическом оружии.