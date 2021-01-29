Источник назвал сроки начала работы центра РФ и Турции по мониторигу в НКР

Источник рассказал, когда начнется работа российско-турецкого центра мониторинга ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, центр начнет свою деятельность с субботы, 30 января.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган и российский президент Владимир Путин провели телефонные переговоры по ситуации в НКР.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.