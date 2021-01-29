В Минобороны рассказали детали о ракетном комплексе «Ярс-С»

В Минобороны впервые рассказали детали о стратегическом комплексе с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс-С». Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что «Ярс-С» может использоваться «для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования».

Также стали известны тактико-технические характеристики ракетного комплекса: калибр — 1,86 метра, длина ракеты — 17,8 метра, стартовая масса — 46 000 килограммов, масса полезной нагрузки — 1250 килограммов, дальность — до 10 000 километров, тип топлива — твердое.

Ранее ВС России провели пуски ракет большой дальности.