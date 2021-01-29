В Минобороны рассказали, когда завершатся испытания ракеты «Циркон»

Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны Алексея Криворучко.

По его словам, положительные результаты пусков ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» позволяют приступить к следующему этапу — проведению запусков с подводных носителей.

Криворучко добавил, что серийный выпуск «Циркона» запланирован на 2022 год.

Пуск ракеты с «Адмирала Горшкова» состоялся 11 декабря из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. «Циркон» успешно поразил цель на расстоянии свыше 350 км. Скорость полета составила больше 8 Махов.