Саудовская Аравия может купить оружие у России из-за отказа США

Саудовская Аравия может заинтересоваться российским оружием после того, как США временно заморозили ей продажу вооружения. Об этом пишет National Interest.

Как отмечает журнал, Эр-Рияд хотел бы приобрести зенитную ракетную систему большой и средней дальности С-400 «Триумф», которую пытался купить еще в 2017 году.

Кроме того, Саудовскую Аравию интересуют истребители Су-35С, автоматы АК-103, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, а также противотанковый ракетный ракетный комплекс «Корнет».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джозефа Байдена временно прекратила выполнение сделок по продаже оружия, заключенных при экс-президенте Дональде Трампе.

Так, были заморожены продажи самолетов F-35 и ударных беспилотников в ОАЭ и Саудовскую Аравию.