Российский МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем норвежский самолет-разведчик

Российский МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем самолет-разведчик ВВС Норвегии. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ, передает РИА «Новости».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранный самолет не пересекал границу РФ. Российский истребитель успешно вернулся на аэродром базирования.