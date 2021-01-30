СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре

Совет безопасности ООН продлил на полгода резолюцию мандат миссии миротворцев на Кипре. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Совет Безопасности выражает полную поддержку Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) и постановляет продлить их мандат на дальнейший период, заканчивающийся 31 июля 2021 года», — говорится в резолюции.

Отмечается, что по инициативе генсека ООН Антониу Гуттереша готовится неформальная пятисторонняя встреча с участием лидеров двух общин Кипра, а также Греции, Турции и Великобритании. Ожидается, что она пройдет в марте.

Миротворцы ООН присутствуют на Кипре для предотвращения конфликтов между турками -киприотами и греческой общиной острова.