В Ираке уничтожен один из главарей ИГ *

В Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции уничтожен один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация запрещена в РФ). Об этом пишет газета New York Times.

Согласно сообщению, был уничтожен Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир. Также убиты были еще девять боевиков ИГ.

Представитель коалиции Уэйн Маротто отметил, что смерть аль-Иссауи является «серьезным ударом» для ИГ.

По данным газеты, аль-Иссауи руководил действиями боевиков «Исламского государства» в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.