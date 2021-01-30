В Черноморский флот поступил новый корабль с крылатыми ракетами «Калибр»

Четвертый ракетный корабль проекта 21631 («Буян-М») «Грайворон» вошел в состав Черноморского флота. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что церемония поднятия российского флага на новом корабле прошла у Минной стенки в Севастополе. Экипаж «Грайворона» поздравил начальник Главного штаба ВМФ России, первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Александр Витко.

Малый ракетный корабль «Грайворон» — девятый по счету модернизированной серии «Буян-М» и четвертый на Черноморском флоте. В настоящее время на ЧФ несут службу три МРК проекта 21631: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».

В декабре прошлого года десантный корабль «Петр Моргунов» поступил на вооружение ВМФ России.