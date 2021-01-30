В Азербайджане объявили о начале работы российско-турецкого мониторингового центра

Российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане начинает свою деятельность в субботу, 30 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы азербайджанского Минобороны полковника Вагифа Даргяхлы.

Он уточнил, что центр будет располагаться в Агдамском районе Нагорного Карабаха, который перешел под контроль Баку в ноябре прошлого года.

По словам Даргяхлы, российские и турецкие военные уже прибыли на место.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Ранее источник назвал сроки начала работы центра РФ и Турции по мониторингу в НКР.