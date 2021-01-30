Американские военные отравились антифризом в Техасе

Более 10 военнослужащих США отравились антифризом на военной базе Форт-Блисс в Техасе, сообщил телеканал CBS4.

Инцидент произошел в четверг, 28 января, в последний день 10-дневных учений. По данным канала, военные перепутали антифриз с алкоголем и выпили его.

По словам представителя первой бронетанковой дивизии подполковника Элли Пэйн, солдаты отравились этиленгликолем. Они явились в больницу, когда у них начали проявляться симптомы отравления. Двое из них были в тяжелом состоянии. Она подчеркнула, что военным запрещено употреблять спиртное при исполнении обязанностей или во время учений.

В настоящее время ведется расследование.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии.