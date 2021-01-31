Главком армии Украины и начальник генштаба подали в суд на Минобороны страны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов подали в суд на украинское Минобороны с требованием отменить дисциплинарные взыскания, которые были вынесены по результатам служебного расследования. Об этом сообщают агентство «Українськi Новини» со ссылкой на материалы суда.

Хомчак и Корнийчук подали иски в Окружной административный суд Киева, а Дроздов — в Винницкий окружной административный суд.

По информации издания, глава Минобороны Украины Андрей Таран 27 ноября 2020 года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку. В тот же день в отношении главнокомандующего ВСУ было вынесено дисциплинарное взыскание. Все трое просят признать незаконными и отменить приказы о дисциплинарных взысканиях.

Предположительно, дисциплинарные взыскания этим украинским военачальникам вынесли в по результатам служебной проверки крушения самолета Ан-26.

Ранее вице-премьер Украины Олег Уруский назвал причину крушения Ан-26 под Харьковом.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом в ходе учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Согласно официальным данным, 26 человек погибли. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним.