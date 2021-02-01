СМИ: Военные Мьянмы объявили ЧП в стране на год

В Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Данное решение было объявлено после данных о задержании президента страны Вин Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи.

При этом агентство Reuters отмечает, что причиной задержания стали махинации во время выборов.

Ранее представители высших органов власти были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности в стране. После этого в Мьянме наблюдались перебои в работе интернета и сотовой связи.