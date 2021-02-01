Франция продолжит переговоры с Россией по мораторию на РСМД в Европе

Франция продолжит диалог с Россией по мораторию на ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Об этом сообщил французский посол в РФ Пьер Леви, пишет РИА «Новости».

«Мы приняли к сведению предложение России о пост-ДРСМД. Углубленный диалог по этим вопросам должен быть продолжен», — сказал посол.

Леви подчеркнул, что Париж ждет от Москвы уточнения деталей по этому предложению, после чего Франция сможет оценить получаемые гарантии безопасности для себя и союзников.

Ранее Россия заявила, что примет меры в случае развертывания ракет США в Европе.