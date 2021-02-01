Военные США сняли на видео полет Су-24 вблизи эсминца «Дональд Кук»

Шестой флот ВМС США в своем Twitter опубликовал видео с полетом российского истребителя Су-24 возле американского эсминца »Дональд Кук».

На кадрах видно, как самолет проходит на малой высоте около американского корабля.

«ВМС США регулярно работают в Черном море в интересах НАТО, союзников и партнеров для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — говорится в твите шестого флота.

В субботу, 23 января, «Дональд Кук» зашел в акваторию Черного моря. В Национальном центре управления обороной (НЦУО) России заявили, что следят за действиями эсминца.