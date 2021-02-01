Украинский солдат перешел на сторону ДНР из-за дедовщины

Украинский солдат Анатолий Тараненко перешел на сторону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из-за дедовщины в его подразделении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, рядовой связался с ополченцами и рассказал, что сержанты отбирали у него еду под угрозой расправы.

В четверг, 28 января, солдаты ДНР провели операцию по переходу Тараненко на сторону ополчения.

Как рассказал Басурин, рядовой сбежал с двумя соратниками. Сейчас они могут укрываться на территории поселка Тарамчук в Донецкой области, в ДНР готовы обеспечить им безопасный переход на сторону ополчения.

Ранее сообщалось, что в ЛНР приняли закон, позволяющий предоставлять убежище лицам, которых по политическим причинам преследуют на подконтрольной Украине территории.