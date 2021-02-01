Российский адмирал прокомментировал полет Су-24 рядом с эсминцем США

Полет российского истребителя Су-24 рядом с эсминцем США »Дональдом Куком» является нормальной практикой. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов, передает «Интерфакс».

По его словам, действия самолета не нарушили никаких международных правил, так как совершались в нейтральном воздушном пространстве.

«Нормальная практика. Летаем в нейтральном воздушном пространстве как хотим. Что касается низкой высоты — посмотрите на мастерство наших летчиков», — отметил адмирал.

Он также рассказал, что в Черном море находятся уже три корабля США, водоизмещение которых больше, чем положено Конвенцией Монтре.

«Американцы нарушают, и мы будем им щекотать нервишки», — заявил Комоедов.

Ранее шестой флот ВМС США в своем Twitter опубликовал видео с полетом российского истребителя Су-24 возле американского эсминца «Дональд Кук».