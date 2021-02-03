США рассматривают возможность возвращения в Договор по открытому небу

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон изучает вопрос о возвращении в Договор по открытому небу (ДОН). Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы изучаем вопрос, примем решение в должное время», — сказал Прайс.

Он также заявил, что американской стороне известно, что Россия якобы по-прежнему не полностью соблюдает данное соглашение.

2 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ пока не начала процесс выхода из Договора по открытому небу.

Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (всего ДОН в разное время подписали 33 страны).

22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.