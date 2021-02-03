Сенат США утвердил Майоркаса на должность министра внутренней безопасности

Сенат Конгресса США решил утвердить кандидатуру Алехандро Майоркаса на пост главы Министерства внутренней безопасности (МВБ), передает CNN.

Его кандидатуру поддержали 56 сенаторов, 43 проголосовали против.

Телеканал отмечает, что новый министра внутренней безопасности будет играть важную роль в новой администрации и «начнет откатывать иммиграционную политику» предыдущего президента США Дональда Трампа.

Ранее Майоркас был главой Службы гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности США, а затем занимал пост заместителя министра внутренней безопасности в администрации экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы.