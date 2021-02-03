США обвинили Турцию в подрыве сплоченности и эффективности НАТО из-за покупки С-400

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 подрывает сплоченность и эффективность НАТО, передает ТАСС.

В тот же день официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, сообщила, что вместе с тем Салливан отметил желание новой американской администрации «выстроить конструктивные связи» между США и Турцией, «расширяя сферы сотрудничества и эффективным образом контролируя разногласия».

По ее словам, помощник американского президента также сказал Калыну, что власти США намерены «укрепить трансатлантическую безопасность посредством НАТО».