Россия уведомила США о шагах по продлению ДСНВ

Москва уведомила Вашингтон о шагах по продлению российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла США в России Джона Салливана.

«Мы продолжаем прогрессировать в плане выполнения шагов, которые нужно предпринять, чтобы продлить договор», – заявил дипломат.

Он также выразил надежду на скорое завершение процесса продления соглашения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, которое продлевает действие ДСНВ на 5 лет. О продлении российский лидер и его американский коллега Джо Байден договорились в ходе телефонного разговора 26 января.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.