Байден рассматривает вопрос о судьбе Договора по открытому небу

Вопрос о судьбе Договора по открытому небу (ДОН) находится на рассмотрении администрации нового президента США Джо Байдена, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан. Его слова приводит «Интерфакс».

«Этот вопрос находится на рассмотрении, как и многие другие вопросы», – заявил дипломат.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что Вашингтон изучает вопрос о возвращении в ДОН.

Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (всего ДОН в разное время подписали 33 страны).

22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.