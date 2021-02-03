США заморозили решение о выводе значительной части войск из Германии

США приостанавливают решение о выводе значительной части войск из Германии, которое ранее было принято администрацией бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Европейского командования ВС США генерала Тода Уолтерса.

По его словам, данная инициатива была заморожена. Администрация нынешнего президента США Джо Байдена сообщила о необходимости провести тщательную проверку, чтобы изучить все варианты, от А до Я, а затем провести стратегический анализ каждого из них.

Как уточнил Уолтерс, министр обороны США Ллойд Остин «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решения предыдущей американской администрации.

29 июля 2020 года экс-министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе 11,9 тыс. военнослужащих из Германии. Предполагалось, что 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а около 5,6 тыс. перебросят в Италию и Бельгию. В октябре прошлого года также сообщалось, что США изучают возможность переброски войск из ФРГ в Болгарию, Румынию и Прибалтику.