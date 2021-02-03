Зеленский поручил проверить боеготовность войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

В офисе главы государства отметили, что в инспекции примут участие представители офиса, аппарата Совета нацбезопасности и обороны, а также минобороны и министерства внутренних сил.

Проверка инициирована с целью определения эффективности подразделений со стороны руководства Минобороны и командования Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне силовой операции.

При этом мероприятие должно «выявить факторы, которые негативно влияют на состояние готовности».

После проверки боеготовности будет составлен доклад, который представят главе государства.

Ранее в ДНР рассказали, когда пройдет следующий обмен пленными с Киевом.