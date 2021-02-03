В ООН поприветствовали продление СНВ-3 Россией и США

В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша заявили, что организация приветствует решение России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что ООН расценивает данное решение как первый шаг к активизации режима контроля вооружений.

В офисе добавили, что Гуттереш призвал стороны воспользоваться временем продления Договора для поведения обсуждений по дальнейшему сокращению вооружений, а также для выработки других документов в этой сфере.

О продлении ДСНВ договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора, который состоялся 26 января.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал продление Россией и США СНВ-3.