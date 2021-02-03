ДНР и ЛНР указали на отсутствие стремления Киева к решению конфликта в Донбассе

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили, что у украинских властей нет стремления к урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщается в Telegram-канале делегации ЛНР в Контактной группе.

Кроме того, в публикации говорится о деструктивной позиции делегации Украины в группе.

Заседание контактной группы прошло в формате видеоконференции, а следующие переговоры назначены на 17 февраля.

«Ключевым вопросом переговоров остается согласование дорожной карты по урегулированию конфликта, которая должна стать основой для реализации Минских соглашений», — говорится в публикации.

При этом делегация ЛНР отмечает, что предметная работа с данным документом заблокирована из-за отказа Украины в его рассмотрении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить боеготовность войск в Донбассе.