Ереван создал комиссию для работы с Москвой и Баку по разблокировке в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 4 февраля, подписал документ о создании комиссии по регулированию действий рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе и Закавказье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление армянского правительства.

Отмечается, что утвержден состав подгрупп по вопросам железнодорожных, автотранспортных и комбинированных перевозок, а также по вопросам обеспечения безопасности перевозок, пограничного, таможенного, санитарного, животноводческого, фитосанитарного контроля.

Председателем комиссии утвержден вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Ранее сообщалось, что кабмин Армении подал против Азербайджана жалобу в ЕСПЧ.