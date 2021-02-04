Москва готова пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу

Российская сторона может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что процесс выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) пока не начался. Также министр говорил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.

Гаврилов, комментируя заявление Лаврова, не исключил, что речь может идти о пересмотре Россией решения о начале внутригосударственных процедур.

«Полагаю, именно об этом идет речь», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

По его словам, в настоящее время команда президента США Джо Байдена изучает вопрос о возвращении в ДОН.

«Главное, чтобы в Вашингтоне четко определились с позицией, готовы они возвращаться в режим «открытого неба» или нет», — резюмировал Гаврилов.

22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.

Ранее в Госдуме заявили, что итоговое решение по выходу из Договора по открытому небу будет приниматься российской стороной после диалога с администрацией избранного президента США Джо Байдена.