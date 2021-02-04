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Военные новости

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Макрон призвал ЕС и РФ вести диалог о контроле над вооружениями

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Франция выступает за то, чтобы Евросоюз и Россия вели диалог по контролю над вооружениями, как с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА «Новости».

«Нам нужен более широкий диалог по другим договорам и порядку в сфере контроля над вооружениями», — начал Макрон.

Также он отметил, что французская сторона хотела бы вести всеобъемлющий диалог с Россией в интересах международной стабильности.

«Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», — добавил он.

Ранее Франция выразила надежду на увеличение товарооборота с РФ.

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