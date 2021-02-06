Военный эксперт из США заявил, что Россия не может создать МиГ-41

Россия не может самостоятельно создать авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) — МиГ-41. Такое мнение выразил американский военный эксперт Петр Бутовский в статье журнала Aviation Week & Space Technology.

Он считает, что в 2030 году вряд ли появится замена МиГ-31.

«Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», — написал Бутовский.

По словам эксперта, задачи, которые ставятся перед ПАК ДП, частично возьмет на себя истребитель пятого поколения Су-57. При этом, считает американец, Россия займется модернизацией парка МиГ-31.

Бутовский в своей статье прокомментировал заявление «Ростеха» о запуске процесса разработки истребителя-перехватчика нового поколения.

Ранее сообщалось, что Россия разрабатывает первый в мире ПТРК, способный сбивать беспилотники.