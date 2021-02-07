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Военные новости

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Минобороны РФ опубликовало кадры полета бомбардировщика из ядерной триады

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Минобороны России выложила на своем на YouTube-канале видеозапись полета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в ходе летно-тактических учений в Амурской области.

В комментарии к ролику с военным самолетом из ядерной триады сказано, что летчики осуществили воздушное патрулирование в заданном районе, выполнили полеты по маршруту в сложных метеоусловиях.

На кадрах запечатлены моменты взлета и посадки стратегических ракетоносцев и их полет.

В августе 2020 года стало известно, что первый глубоко модернизированный бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет.

Самолеты Ту-95МС, как и Ту-160, — воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

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