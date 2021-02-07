Кравчук заявил о необходимости отвечать «выстрелом на каждый выстрел» в Донбассе

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что на обстрелы украинских силовиков в регионе следует реагировать зеркально.

По его мнению, «на каждый выстрел» в Донбассе необходимо «отвечать выстрелом». Кравчук при этом считает, что не нужно «ждать, выдумывать, провокация это или не провокация».

«Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят», — сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что реакция с украинской стороны должна быть жесткой.

В конце января Кравчук заявил, что ситуация в Донбассе обостряется.