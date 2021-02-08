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Подразделения ВДВ РФ на территории Дагестана в связи с вторжением в Ботлихский район вооруженных бандформирований с территории Чечни. 23 августа 1999 года Подразделения ВДВ РФ на территории Дагестана в связи с вторжением в Ботлихский район вооруженных бандформирований с территории Чечни. 23 августа 1999 года

В трех регионах России стартовали масштабные учения ВДВ

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В Ивановской, Костромской и Ярославской областях в понедельник, 8 февраля, начались масштабные учения Воздушно-десантных войск, в них принимают участие более 1,5 тысячи военных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что в маневрах также задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники гвардейских парашютно-десантного и артиллерийского полков из Костромы, а также 7 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации из Твери.

По данным ведомства, во время учений военнослужащие совершат десантирование парашютным способом на площадку приземления Будихино в Костромской области, а потом захватят и ликвидируют пункт управления и лагерь подготовки незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне Песочное в Ярославской области.

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