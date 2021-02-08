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Папа Римский Франциск Папа Римский Франциск

Папа Римский считает продление ДСНВ «обнадеживающим сигналом»

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Папа Римский Франциск назвал продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и Соединенными Штатами «обнадеживающим сигналом». Об этом он сказал во время встречи с руководителями дипмиссий при Ватикане в понедельник, 8 февраля, передает РИА «Новости».

Понтифик также отметил значимость вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия.

Он также добавил, что усилия в области разоружения должны быть реализованы в отношении как химического оружия, так и обычных вооружений.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что продление ДСНВ дает время для обсуждения вопросов стратегической стабильности.

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