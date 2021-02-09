В Тегеране заявили о причастности иранского военного к убийству ядерщика Фахризаде

К убийству физика-ядерщика, замглавы Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде причастен член вооруженных сил страны. Об этом в эфире телеканала IRIB TV2 сообщил глава министерства разведки Исламской Республики Махмуд Алави.

Он рассказал, что разведке было известно о готовящемся покушении на ученого, она знала, где это случится. Однако она не знала, когда это произойдет, о чем министерство доложило соответствующим органам, в том числе за пять дней до убийства Фахризаде.

Алави уточнил, что человек, который занимался первыми подготовительными действиями для покушения, являлся членом вооруженных сил.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал цель убийства физика-ядерщика Фахризаде.

27 ноября 2020 года в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах. По данным агентства Fars, его застрелили из установленного в автомобиле Nissan оружия, управлявшегося дистанционно.

Иранские власти подтвердили данные об отсутствии на месте преступления исполнителей, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству. В дальнейшем Тегеран обвинил Израиль в убийстве ученого.