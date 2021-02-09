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Танк сирийской армии во время наступления в районе училища тыла на юго-западе Алеппо в Сирии Танк сирийской армии во время наступления в районе училища тыла на юго-западе Алеппо в Сирии

Российские военные провели учения с сирийскими танкистами

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Российские военные провели серию учений с танковыми подразделениями армии САР. Они включали в себя занятия по выполнению различных маневров и стрельбы. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий ВС России в Сирии Григорий Лазуткин, который принял участие в учениях.

По его словам, вооруженные силы Сирии сегодня уже не являются теми ВС, которые были в начале войны в стране.

«Сегодня это более боеспособные подразделения. Оборона устойчивая и подготовленная», — сказал Лазуткин.

В настоящее время на вооружении сирийских военных состоят танки Т-60 и Т-72 с небольшими модификациями.

Отмечается, что занятия проходят регулярно.

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