Российские военные провели учения с сирийскими танкистами

Российские военные провели серию учений с танковыми подразделениями армии САР. Они включали в себя занятия по выполнению различных маневров и стрельбы. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий ВС России в Сирии Григорий Лазуткин, который принял участие в учениях.

По его словам, вооруженные силы Сирии сегодня уже не являются теми ВС, которые были в начале войны в стране.

«Сегодня это более боеспособные подразделения. Оборона устойчивая и подготовленная», — сказал Лазуткин.

В настоящее время на вооружении сирийских военных состоят танки Т-60 и Т-72 с небольшими модификациями.

Отмечается, что занятия проходят регулярно.