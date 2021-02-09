Гиперзвуковое оружие станет основой сил неядерного сдерживания в России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что основу сил неядерного сдерживания в стране составят гиперзвуковые комплексы. Его слова приводит РИА «Новости».

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», — отметил министр.

О создании гиперзвукового оружия заявил в 2018 году президент Владимир Путин. Изначально речь шла о разработке комплексов «Авангард» и «Кинжал», затем стало известно о гиперзвуковой ракете «Циркон», которая поступит в войска уже в 2022 году.