Два Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 произвели плановый полет над акваториями Баренцевого, Гренландского и Норвежского морей, полет длился 12 часов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.

В Минобороны напомнили, что пилоты дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все проходит согласно Международным требованиям использования воздушного пространства.

В воскресенье, 7 февраля, Минобороны России выложило на своем YouTube-канале видеозапись полета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в ходе летно-тактических учений в Амурской области.