В России усилят контроль за освобождением от призыва в армию по состоянию здоровью

Государственная дума во вторник, 9 февраля, приняла в первом чтении правительственный законопроект о контроле за порядком предоставления отсрочек и освобождения от призыва в армию по состоянию здоровья, передает «Интерфакс».

Отмечается, что соответствующий документ разработан Минобороны в том числе в целях обеспечения снижения коррупционных рисков при проведении гражданами медицинского освидетельствования.

«Законодательно закрепляется право призывной комиссии региона при невозможности определить категорию годности призывника и граждан <...> направлять граждан на контрольное медицинское обследование только в государственные медицинские организации», — говорится в сообщении.

Перечень медорганизаций будет определять глава каждого региона. Также появится порядок проведения дополнительного медицинского осмотра призывников непосредственно перед направлением к месту прохождения военной службы.