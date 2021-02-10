Эсминцы ВМС США «Портер» и «Дональд Кук» покинули Черное море

Эсминцы военно-морских сил США вышли из Черного моря после окончания совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО.

«Эсминцы ВМС США «Портер» и »Дональд Кук» вышли из Черного моря после проведенных в течение 17 дней совместных операций с союзниками и партнерами по

НАТО», — говорится в Twitter американского посольства в Киеве.

23 января эсминец США «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря, 28 января сообщалось, что ракетный эсминец «Портер» движется через проливы в Черное море для участия в учениях совместно с ВМС Украины. На фоне захода американских военных кораблей экипаж фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» провел комплекс корабельных учений в акватории Черного моря.