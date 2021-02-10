Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник, пишет ТАСС.

«Российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия», — сказал Сытник.

По его словам, обстрел производился с территории Идлибской зоны деэскалации, которая контролируется незаконными вооруженными объединениями.

Сытник подчеркнул, что пострадавших и ущерба нет. Авиабаза Хмеймим работает в обычном режиме.

Ранее российские военные провели учения с сирийскими танкистами.