Байден: США должны применять силу только в крайних случаях

Соединенные Штаты должны применять силу на мировой арене только в крайних случаях, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил в ходе посещения Пентагона.

Трансляцию вел телеканал CBS News.

Байден отметил, что миссией американского министерства обороны является сдерживание агрессии врагов и в случае необходимости вести боевые действия.

«Однако я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой», – подчеркнул глава государства.

При этом президент добавил, что в качестве верховного главнокомандующего не будет колебаться в вопросе применения силы для защиты жизненно важных интересов США и их союзников.

В ходе своего визита в Пентагон Байден также сообщил, что министерстве обороны создана рабочая группа по Китаю.