В МИД отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде

В Министерстве иностранных дел России рассказали, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не будет восстановлен в прежнем виде. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Ранее французский посол в РФ Пьер Леви заявил о намерении Франции предложить России продолжить переговоры по мораторию на РСМД в Европе.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.