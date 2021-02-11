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Подводный беспилотник «Посейдон» (кадр из видео) Подводный беспилотник «Посейдон» (кадр из видео)

Экс-министр обороны России назвал цену разработки новейшего оружия в стране

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Спецпредставитель президента и экс-министр обороны России Сергей Иванов рассказал о стоимости разработки новейшего оружия в стране. Об этом сообщает РБК.

Так, работы по созданию гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», подводного ядерного беспилотника «Посейдон» и лазерного комплекса «Пересвет» велись в течение 10 лет.

По словам экс-министра, разработка обошлась государству в 10–20 млрд рублей. При этом он добавил, что такие траты являются незаметными для Вооруженных сил, которые имеют триллионный бюджет.

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